La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 7 marzo 2026. Il ritmo dei lanci dell'Iran è in netto calo: dai 350 missili balistici del primo giorno si è scesi a 15 all'ottava giornata. Gli attacchi congiunti di Usa e Israele stanno colpendo siti di lancio e piattaforme mobili prima del loro utilizzo. L'aviazione iraniana, obsoleta e logorata dalle sanzioni, è stata sostituita negli anni da missili e droni, oggi però anch'essi sotto attacco. La Cina starebbe valutando di fornire assistenza finanziaria e componenti missilistici a Teheran, pur con cautela per non mettere a rischio i propri approvvigionamenti energetici. 🔗 Leggi su Iltempo.it