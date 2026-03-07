Il volo da Abu Dhabi per rientrare in Italia slitta di tre giorni | la comunicazione al turista di Martina Franca Guerra

Il volo da Abu Dhabi per l’Italia, inizialmente programmato per lunedì, è stato posticipato di tre giorni. La comunicazione di questa modifica è arrivata a un turista di Martina Franca Guerra, che dovrà dunque partire il 12 marzo invece della data prevista. La nuova programmazione ha causato disagi e ha modificato i piani di viaggio dell’utente.

Era previsto per lunedì, non ci sarà. Il volo per il ritorno in Italia è riprogrammato, da Ira, per il 12 marzo. Effetti della guerra, con le complicazioni per i collegamenti aerei fra il nostro Paese e l’area del Golfo Persico. Fra chi deve adeguarsi alla nuova comunicazione e dunque rientrare in ritardo rispetto al previsto, il turista di Martina Franca che si trova ad Abu Dhabi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

