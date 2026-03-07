Il video la relazione la scia dei soldi | La domanda ora è chi ha ucciso David Rossi e perché

Un video, una relazione e una traccia di denaro sono al centro di un'indagine che riguarda la morte di David Rossi. A Siena, il 7 marzo 2026, si discute su chi possa averlo ucciso e per quale motivo, spostando l'attenzione dal modo in cui è morto a chi potrebbe essere coinvolto nel suo decesso. La questione rimane aperta e al centro di attenzione pubblica.

Siena, 7 marzo 2026 – “La domanda ormai non è più come è morto David Rossi, ma chi lo ha ucciso”, sentenzia l’onorevole Walter Rizzetto (FdI) uscendo dal cimitero del Laterino dove ieri, a 13 anni dalla morte del manager della comunicazione Mps, volato dalla finestra del suo studio, è stata posta una corona di alloro alla presenza dei familiari. È rimasta fuori solo la moglie Antonella Tognazzi “per tutelarsi dalla sofferenza”, spiega. E subito aggiunge: “Spero che quella attuale sia una tappa verso la verità e non un traguardo per capire per mano di chi è morto David, ma soprattutto perché”. Si segue la scia dei soldi, come insegnava Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“David Rossi è stato ucciso”. La commissione d’inchiesta chiude la relazione, l’ipotesi di una minaccia finita maleSiena, 3 marzo 2026 – David Rossi sarebbe stato appeso alla finestra per essere minacciato, ma qualcosa andò storto ed il manager morì precipitando...

