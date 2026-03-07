Il viaggio di Crosetto a Dubai e la lettera del governo dell’Indonesia

Il ministro della difesa ha completato un viaggio a Dubai, mentre il governo indonesiano ha inviato una lettera il 25 settembre 2025 all’Italia, proponendo di pagare per l’acquisto della nave militare Garibaldi. La comunicazione ufficiale è stata resa pubblica e riguarda la possibile cessione dello stesso mezzo navale allo Stato asiatico. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre o sui termini dell’accordo.

Una lettera del 25 settembre 2025 del governo dell'Indonesia propone all'Italia di far incassare soldi per la cessione della nave Garibaldi allo stato asiatico. L'ha ricevuta il vertice della Direzione Armamenti del ministero della Difesa e la pubblica oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Marco Lillo. La società che avrebbe dovuto incassare è la Drass di Sergio Cappelletti. L'imprenditore non ha voluto rispondere alla domanda se avesse incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto a Dubai. Il ministro non ha risposto riguardo la trattativa per la cessione e l'ammodernamento della Garibaldi. La lettera. L'intestazione della lettera è "Ministero della difesa della Repubblica dell'Indonesia-Agenzia per la logistica della Difesa.

