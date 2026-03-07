Il terzino spagnolo ha aumentato i carichi di lavoro per tornare arruolabile già giovedì nell’andata dei quarti di Europa League Miranda l’orizzonte è giallorosso | vuole esserci

Il terzino spagnolo ha intensificato gli allenamenti nella speranza di tornare disponibile già giovedì per l’andata dei quarti di Europa League. Si è infortunato durante la partita contro l’Udinese, quando ha avvertito uno stiramento all’ileopsoas della coscia destra durante un tentativo di allungo. Miranda mira a recuperare in tempi rapidi, con l’obiettivo di essere presente nella sfida.

Juan Miranda prova a bruciare le tappe. Si è infortunato contro l’Udinese, il terzino sinistro, quando in un tentativo di allungo ha sentito tirare l’ileopsoas della coscia destra. Il verdetto del giorno successivo non ha lasciato dubbi in merito: lesione muscolare con tre settimane di recupero, è stata la nota del Bologna al riguardo. Considerato che l’infortunio è datato 23 febbraio, il rientro dello spagnolo sarebbe dovuto avvenire intorno al 16 marzo: ovvero a cavallo tra la trasferta di Sassuolo e quella di Roma, valida per la sfida di ritorno per gli ottavi di Europa League. il tutto nel bel mezzo dell’emergenza difensiva: perché Lykogiannis si è fermato contro il Parma e ha ripreso solo due giorni fa ad allenarsi e Italiano non ha un terzino di ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

