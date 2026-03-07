Il sogno è durato poco | Courtney Love ha smentito la reunion delle Hole

Niente da fare per i fan delle Hole: dopo che una serie di allusioni lanciate da Courtney Love aveva alimentato le speranze di una reunion, l’artista ha chiarito che al momento non ci sono piani per tornare insieme. Le voci si sono fatte insistenti negli ultimi giorni, ma lei ha confermato che non ci saranno novità in merito. La cantante ha comunicato ufficialmente che la riunione non si realizzerà.

Niente da fare per i fan delle Hole: dopo che una serie di allusioni lanciate da Courtney Love che aveva acceso in molti la speranza di una reunion, è stata la stessa leader della band a spegnere l’entusiasmo attraverso un commento a un post Instagram di Spin Magazine: «Nessuna reunion delle Hole, Melissa Auf der Maur sarà presente in alcuni show dove suonerò nuove canzoni». La ex moglie di Kurt Cobain partirà dunque per un tour in cui presenterà il suo nuovo album, dal titolo provvisorio Died Blonde, al quale sta lavorando da otto anni. Nel disco, ideale seguito di American’s Sweetheart del 2004, dovrebbero essere presenti anche Auf der Maur e Michael Stipe, ai cori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il sogno è durato poco: Courtney Love ha smentito la reunion delle Hole Courtney Love, si avvicina la reunion delle Hole con Melissa Auf Der Maur: le indiscrezioniCourtney Love ha spoilerato una reunion delle Hole insieme a Melissa Auf der Maur. Leggi anche: L’ipotesi omicidio nella morte di Kurt Cobain e le teorie del complotto su Courtney Love Contenuti e approfondimenti su Courtney Love. Il sogno è durato poco: Courtney Love ha smentito la reunion delle HoleNiente da fare per i fan delle Hole: dopo che una serie di allusioni ... msn.com Courtney Love gela i fan delle Hole. Non sarà la reunion che pensateUn video enigmatico sui social riaccende le speranze dei fan, poi però la cantante chiarisce: niente ritorno ufficiale della band, solo nuovi concerti e brani insieme a Melissa Auf der Maur ... quotidiano.net