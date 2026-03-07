il saluto tra eleonor e raffaele in un posto al sole

Subito dopo aver fatto sesso con Gianluca, la nuova ragazza del centro lo manda via bruscamente. E lui ci rimane malissimo. Si confida quindi con Rossella, che gli ricorda come anche la ragazza abbia problemi psicologici, e quindi come lui non riesce a costruire rapporti sani. Nel frattempo Eleonor riparte per l’America, salutando affettuosamente Rosa, ma non Raffaele. E lui ovviamente è triste e sconsolato. A Eleonor però vengono in mente tutti i ricordi dei bei giorni trascorsi a Napoli, e mentre è in auto a metà strada torna indietro a Palazzo Palladini per salutare Raffaele come merita. In ospedale Cristina, anche se fisicamente sta bene, ha le allucinazioni che le ricordano il momento dell’incidente, e non riesce a superarlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

