Il social si apre con immagini di auto d’epoca e ricordi di corse leggendarie, portando gli utenti indietro nel tempo. Si racconta di veicoli ormai fuori produzione e di momenti di gloria sulle piste, rivivendo l’emozione di un’epoca passata. Il racconto si concentra su chi ha vissuto quegli istanti e su come le memorie di motori e competizioni si siano tramandate nel tempo.

Un viaggio social cominciato guardando al passato, con le ruote scoperte nella mente e nel cuore. Un viaggio che via via ha alzato i giri, si è trasformato in qualcosa di più, Un viaggio di quello che è diventato un piccolo gruppo di amici che ha iniziato a raccontare il passato della Formula 1 vivendo però anche il presente e guardando perché no al futuro. Motori Dimenticati è diventata una realtà sempre più affermata sulle principali piattaforme, con gli appassionati e i tifosi del Circus che l’hanno presa come punto di riferimento. Attendendo la storia, la rubrica, il video che racconti l’aneddoto, raccontati sempre con la grande passione che è il filo conduttore di un gruppo che forse è più affiatato delle scuderie del paddock che racconta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il rombo della nostalgia. ’Motori dimenticati’ e quelle corse mitiche

