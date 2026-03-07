Il riconoscimento Omaggio a Marisa Alberti

Un sorriso gentile, lo sguardo elegante di chi ha attraversato decenni di lavoro senza mai perdere la passione. Ci sono storie che coincidono con quelle di una città, volti che diventano familiari generazione dopo generazione. A Massa uno di questi è senza dubbio quello di Marisa Alberti, protagonista discreta ma fondamentale del commercio cittadino, che in occasione dell'8 marzo ha ricevuto un riconoscimento simbolico dal Centro commerciale naturale 'Massa da vivere'. Un attestato e un mazzo di fiori per dire 'grazie'. Un gesto semplice ma carico di significato, consegnato dalla presidente del Ccn, Elisabetta Zanetti, insieme ad Andrea Barlucchi, membro del direttivo, in rappresentanza dei commercianti del centro storico.