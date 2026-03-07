Il Resto di Bologna per Lucio Dalla | Caruso i giovani e gli scherzi

Bologna, 7 marzo 2026 – Non solo 4 marzo, ma una settimana nel ricordo di Lucio. E oltre, perché le iniziative organizzate dalla Fondazione Dalla, E ricomincia il canto sono appena iniziate, per accompagnare i bolognesi anche nei prossimi mesi. Fra queste anche la serata Liberi già andata in scena poche sere fa all’Arena del Sole, prodotta da Qn-Carlino. A parlare dell’artista scomparso nel 2012 e della sua straordinaria e vitale eredità artistica sono, nella puntata di oggi del vodcast il Resto di Bologna, Andrea Faccani (presidente Fondazione Dalla) e Daniele Caracchi, alla guida di Pressing Line. Non solo, perché anche i commercianti di via d’Azeglio, dove si trova la suggestiva casa-museo di Lucio, hanno lasciato un loro ricordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Caro Amico Lucio”: a Taranto gli studenti scrivono una lettera a Lucio DallaPer molti giovani studenti, da sempre abituati alla scrittura rapida di post sui social e di messaggi su Whatsapp, scrivere una lunga lettera con...

“Liberi“ con Lucio Dalla. Il 4 marzo a Bologna un compleanno in musica"Liberi" è una canzone di Henna, l’album del 1993 di Lucio Dalla, ma incarna i due aspetti che legano l’informazione, il Resto del Carlino, e...

Ha cantato l’anima di Bologna. Per lui la grande festa organizzata da QN-il Resto del Carlino. Una cavalcata sui suoi brani, emozioni per le performance di Malika Ayane e Paola Iezzi. facebook