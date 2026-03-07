Il rapper che si è preso il Nepal

In Nepal, il partito centrista Rastriya Swatantra Party e il suo leader di 35 anni, Balendra Shah, noto anche come Balen, hanno ottenuto una vittoria alle elezioni. Shah, ex sindaco della capitale, è anche un rapper molto ascoltato tra i giovani. La vittoria del partito ha portato alla conquista di un ruolo chiave nel panorama politico locale.

Il partito centrista Rastriya Swatantra Party (Partito dell’indipendenza nazionale) e il suo leader 35enne Balendra Shah detto Balen, ex sindaco della capitale e rapper popolare tra i giovani, hanno vinto le elezioni in Nepal. Dopo la rivolta giovanile dello scorso settembre che ha ucciso 77 persone e costretto l’allora premier K.P. Sharma Oli a dimettersi Balen aveva pubblicato un messaggio per i suoi milioni di follower: «Cara Generazione Z, le dimissioni del vostro assassino sono arrivate. Ora la vostra generazione dovrà guidare il Paese. Preparatevi». Cinque mesi dopo l’uomo che è sceso in politica soltanto 4 anni fa diventando sindaco di Kathmandu è pronto a diventare primo ministro. 🔗 Leggi su Open.online

