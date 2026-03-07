Il prosciutto cotto San Giovanni di Capitelli | una pianura una famiglia e l’ostinazione di fare le cose per bene

Nel cuore della provincia di Piacenza si trova il prosciutto cotto San Giovanni, prodotto da una famiglia che da generazioni si dedica alla lavorazione della carne. La lavorazione avviene in una stabilimento situato in una zona di pianura, dove l’azienda segue con attenzione ogni passaggio per garantire qualità e tradizione. La famiglia si impegna con ostinazione nel mantenere alto il livello del prodotto e preservare le tecniche artigianali di una volta.

C’è un luogo nel piacentino dove la pianura padana comincia a ondularsi verso i colli, dove il Po sembra ancora portare con sé il profumo della campagna e della nebbia mattutina. È qui, a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, che ha radici una delle storie più straordinarie della salumeria italiana contemporanea. Non si tratta di una leggenda medievale né di un marchio costruito a tavolino da consulenti di marketing. Si tratta di una famiglia — i Capitelli — e di una ricerca ostinata, quasi romantica, verso un sapore che sembrava perduto per sempre. Claudio Capitelli è il capostipite di questa saga gastronomica. Nipote di grossisti alimentari attivi già nel periodo tra le due guerre, cresce immerso nell’universo del cibo come lavoro, passione e vocazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

