Il programma dell’Italia al Sei Nazioni | ultime speranze per il terzo posto

L’Italia ha vinto contro l’Inghilterra nel Sei Nazioni, regalando una vittoria importante nella competizione. Oggi è stato annunciato il programma delle prossime partite, con l’obiettivo di puntare al terzo posto. La squadra ha quindi ancora alcune partite da giocare prima della fine del torneo. La corsa al podio prosegue con le ultime sfide in programma.

L’Italia ha centrato un successo incredibile battendo l’Inghilterra nel Sei Nazioni: il programma da qui alla fine e il possibile terzo posto Nella giornata di oggi, è arrivata una gioia pazzesca per l’Italia al Sei Nazioni. Gli Azzurri del Ct Gonzalo Quesada sono riusciti a battere l’Inghilterra con un meraviglioso 23-18. Si tratta di un successo storico che, come vi abbiamo raccontato, è un primato storico per la nostra selezione. È ovvi che, a questo punto, ci sia un po’ di acquolina alla gola per capire quale posizione potrà raggiungere l’Italia alla fine del Sei Nazioni. E non manca molto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Rugby, i convocati dell'Italia per il Sei Nazioni: azzurri al lavoro a Verona

Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, programma, streaming

Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Italrugby, gli Azzurri convocati per l'Inghilterra; Rugby, la formazione dell'Italia per la sfida all'Inghilterra: tre cambi rispetto al XV dell'ultimo match; Dove e quando si vede la quarta giornata del Sei Nazioni 2026 in TV e streaming.

Quando si gioca Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming

Vittoria storica per l'Italia del rugby che sconfigge 23-18 l'Inghilterra in un match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Per l'Italia è la prima vittoria contro l'Inghilterra. Gli azzurri sono al quarto posto in classifica co - facebook.com facebook

Sei Nazioni, #Italia leggendaria! Inghilterra sconfitta per la prima volta nella storia