Il principe William contestato per il caso Epstein le urla per strada sullo zio Andrea | Da quanto lo sapevi? – Il video

Durante una visita in Cornovaglia, il principe William è stato contestato da alcune persone che gli hanno chiesto: «Da quanto tempo sapevi di Andrea?». Nel corso dell'evento, sono stati registrati anche dei momenti di tensione e urla per strada rivolte allo zio del principe. Un video mostra chiaramente la richiesta diretta e le proteste che si sono svolte nel pubblico presente.

«Da quanto tempo sapevi di Andrea?» Così il principe William è stato contestato mentre salutava la folla durante una visita in Cornovaglia. L'uomo che lo ha interpellato, ripetendo più volte la domanda, faceva riferimento allo scandalo che coinvolge il principe Andrea, arrestato e poi rilasciato con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua precedente attività di emissario commerciale del governo britannico. Fermato e identificato il contestatore. Il principe William non ha risposto alle contestazioni, limitandosi a ignorare l'uomo e a proseguire i saluti con gli altri presenti. Il video della contestazione è stato diffuso sui social dalla pagina Republic, un'organizzazione anti-monarchica di cui fa parte il contestatore.

