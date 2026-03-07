Il primo anno del Partito Liberaldemocratico e l’ambizione di rompere il bipopulismo

Un anno fa nasceva il Partito Liberaldemocratico, con l’obiettivo di proporre un’alternativa all’alternanza tra i due poli principali. Si trattava di un tentativo di ricostruire un’area politica che in Italia si ripresenta ripetutamente e si frammenta facilmente. Il partito si definisce riformista e europeista, opponendosi sia ai populismi di destra sia a quelli di sinistra.

Luigi Marattin racconta la nascita di una comunità politica moderata, centrista, europeista, e spiega perché in Italia serve una terza opzione tra il populismo di destra e quello di sinistra Un anno fa era poco più di una scommessa. Un tentativo di rimettere insieme un’area politica che in Italia sembra ricostruirsi e frantumarsi ciclicamente: il liberalismo riformista, europeista, allergico tanto ai populismi di destra quanto a quelli di sinistra. Allora si parlava di simbolo, manifesto, statuto. Di un progetto ancora sulla carta. Oggi il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin compie il suo primo anno di vita, con una struttura... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il primo anno del Partito Liberaldemocratico, e l’ambizione di rompere il bipopulismo Partito Liberaldemocratico, ad Avellino il primo congresso provincialeDomenica 11 gennaio 2026 Avellino ospiterà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico. Primo congresso per il Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena: Di Placido eletto segretarioIl Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena ha tenuto sabato scorso il suo primo congresso provinciale, segnando la strutturazione ufficiale del... Aggiornamenti e notizie su Partito Liberaldemocratico. Discussioni sull' argomento Spazio liberale Il primo anno del Partito Liberaldemocratico, e l’ambizione di rompere il bipopulismo; Marattin sbarca in Trentino con i Liberaldemocratici: Una parte dei cittadini non è rappresentata dall'attuale politica, vogliamo essere il punto di riferimento; Il Partito Liberaldemocratico a sostegno del popolo iraniano dopo la manifestazione di oggi pomeriggio in piazza Cavour; Caso regalopoli in Giappone: polemiche per gli omaggi della premier Takaichi ai membri del partito. Il deputato Luigi Marattin a Mondovì per parlare di riformismo e referendum sulla giustiziaIl segretario del Partito Liberaldemocratico venerdì 6 marzo in provincia di Cuneo: prima la presentazione del libro La Missione Possibile, poi l'incontro pubblico sui quesiti referendari ... targatocn.it Giornata in provincia di Cuneo con la bellissima comunità del Partito Liberaldemocratico. Un pranzo a Fossano con dirigenti del partito e alcuni imprenditori della zona, per confrontarci sull’attualità politica ed economica. Una visita ad una realtà imprenditorial - facebook.com facebook Suona la campanella per Competere, la Scuola di Formazione Politica del Partito Liberaldemocratico Questa sera alle ore 21:00, la prima lezione di Diritto costituzionale tenuta dal prof. Giuseppe Marazzita. Avvocato penalista, autore e docente ordinario di Di x.com