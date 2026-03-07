Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna il prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. Le informazioni riguardano le variazioni quotidiane e i prezzi praticati nei distributori di tutto il paese. L’obiettivo è fornire dati chiari e tempestivi a chi deve fare rifornimento. La pubblicazione si ripete ogni giorno per mantenere gli utenti aggiornati sui costi dei carburanti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.625 Benzina SELF 1.689 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel Altri aggiornamenti su Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi. Temi più discussi: Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Stangata benzina a Roma: il gasolio sfonda il muro dei 2 euro. La mappa dei rincari; I prezzi di benzina e gasolio salgono sempre più; Guerra Iran, vola prezzo petrolio: aumento per benzina, diesel e gas. Benzina e diesel, aumento prezzi e rischio speculazione: le regioni più care al distributoreScattano i monitoraggi sui distributori dopo i rincari seguiti alla crisi in Iran. Ecco la classifica delle regioni più care ... quifinanza.it Prezzi benzina e diesel sotto osservazione, il Governo rafforza i controlli contro le speculazioniIl Governo rafforza il monitoraggio sui prezzi di benzina e diesel per contrastare possibili speculazioni lungo tutta la filiera dei carburanti ... motorbox.com Ciao a tutti, voi dove comprate i libri a buon prezzo Io acquisto spesso da Vinted e siti simili ma sinceramente tra spedizione e protezione arrivo a minimo 8-9€ a libro e inizia pesarmi un po' visto che leggo molto. Non ho mercatini dell'usato vicino casa. - facebook.com facebook Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto quota 92 dollari al barile, livelli che non si vedevano da due anni x.com