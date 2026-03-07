Il presidente Fico con Boccia Graziano e Villano per il no al referendum

Il presidente della Camera ha incontrato Boccia, Graziano e Villano per discutere del referendum. Durante l'incontro, si è parlato della tutela dei principi costituzionali e delle riforme che coinvolgono il sistema giudiziario. La discussione ha sottolineato l'importanza di mantenere un confronto aperto sui temi legati alla democrazia e alla stabilità civile del Paese.

"La salvaguardia dei principi costituzionali e l'analisi critica delle riforme che interessano il sistema giudiziario non sono tecnicismi per addetti ai lavori, ma rappresentano oggi una priorità assoluta per il dibattito democratico e per la tenuta civile del Paese". È quanto emerso con forza durante l'incontro pubblico tenutosi questa mattina (7 marzo) presso l'Hotel Novotel Caserta Sud, che ha visto una sala gremita di cittadini e attivisti riuniti per approfondire le ragioni del "No" alla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. Il dibattito ha visto la partecipazione di Roberto Fico, presidente della Regione Campania, il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, il deputato Stefano Graziano e il consigliere regionale Marco Villano.