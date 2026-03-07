Italia Nostra ha espresso il suo giudizio negativo sul nuovo ponte ciclabile vicino al lago di Como, definendolo un’opera che rischia di alterare irrimediabilmente il paesaggio. Il progetto prevede una struttura che ricorda una montagna russa, e gli ambientalisti ritengono che questa scelta comprometta l’estetica e l’integrità visiva della zona. La proposta ha suscitato molte polemiche tra residenti e appassionati di paesaggi naturali.

Una specie di montagne russe per ciclisti in riva al lago di Como. Uno sfregio che deturperà irrimediabilmente uno dei paesaggi e panorami più belli al mondo. Per collegare la pista ciclabile a sbalzo sul lago in fase di ultimazione ad Abbadia Lariana alle strade del paese, è prevista la costruzione di un rocambolesco ponte, con curve, salite e discese: una una struttura sopraelevata visibile fin dalla sponda opposta del lago. A denunciarlo sono i volontari di Italia Nostra di Como, che già nel 1965, subito dopo l’istituzione della sezione lariana della più antica associazioni italiane per la tutela storica, artistica e naturalistica, erano riusciti a far ridisegnare completamente il progetto della superstrada Lecco – Colico, obbligando tecnici e politici a rivederne il tracciato e "nasconderlo" in gallerie per limitarne l’impatto visivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ponte ciclabile non piace. Italia Nostra boccia il progetto

Leggi anche: Lavori per la ciclabile tra Ponte della Vittoria e Ponte di Castelvecchio

Maltempo: al via pulizia banchina e ciclabile del Tevere tra ponte Sisto e ponte GaribaldiDopo la denuncia dei residenti, raccolta da “Agenzia Nova”, stamattina all’alba è stata avviata la pulizia della banchina del fiume Tevere, situata...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Nostra.

Argomenti discussi: Il ponte ciclabile non piace. Italia Nostra boccia il progetto.

Nuovo ponte, Italia Nostra contro i commissariPronti al confronto, ma prima fermiamo il progetto del ponte: a dirlo è Italia Nostra dopo la presentazione dei quattro progetti alternativi al Ponte Garibaldi, e la bocciatura dell’utilizzo dei ... ilrestodelcarlino.it

In bici lungo il ponte della Ghisolfa: a metà marzo via ai lavori per la pista ciclabile tanto attesaSi snoderà dall’incrocio con via Mac Mahon fino a piazzale Lugano e sarà pronta nella primavera del 2027. Il filobus sarà spostato al centro della carreggiata, via Delfico sarà completamente dedicata ... msn.com