Il Pd porta il caso a Roma FdI | I vertici aziendali chiariscano in Regione

Il Partito Democratico ha deciso di portare il caso dei tagli ai livelli di Unilever a Roma, coinvolgendo parlamentari e rappresentanti regionali. Tra loro ci sono Lorenzo Guerini e Roberta Vallacchi, che chiedono la sospensione immediata delle procedure di mobilità. La vicenda riguarda i licenziamenti annunciati dall’azienda e la loro discussione si sposterà in Parlamento e in Regione.

Il Partito Democratico ha annunciato che porterà la vicenda dei tagli choc all'Unilever in Parlamento e in Regione, con il coinvolgimento dei parlamentari Lorenzo Guerini e della consigliera regionale Roberta Vallacchi, chiedendo la revoca immediata della procedura di mobilità. I dem contestano la scelta aziendale di sostituire il lavoro umano con l' automazione. "La digitalizzazione non può diventare una scorciatoia per abbattere i costi scaricando il prezzo sulle persone e su un territorio che ha contribuito alla crescita di questo sito – hanno ribadito gli esponenti progressisti –. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno dopo che, solo pochi mesi fa, la stessa azienda aveva definito il sito di Casalpusterlengo un polo strategico, garantendo stabilità e prospettive.