Il Papa e l' ayatollah | la sacra e strana alleanza

Il Papa e l'ayatollah sono stati protagonisti di un incontro che ha attirato l'attenzione internazionale, segnando un momento di confronto tra rappresentanti religiosi di due grandi tradizioni. La Santa Sede ha espresso una condanna chiara dell’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran, senza però entrare nel merito delle motivazioni o delle responsabilità. L’evento si è svolto in un clima di rispetto reciproco, anche se senza annunci di approfondimenti ufficiali.

Da Khomeini ad Ahmadinejad, l'Iran ha sempre cercato l'appoggio del Vaticano per uscire dall'isolamento. E alla Chiesa il regime pareva una soluzione per evitare il collasso della regione Il padre della Rivoluzione respinse chi gli chiedeva di tagliare i ponti con Roma, capendo che un’intesa “sui valori” conveniva alla causa. Per la Santa Sede, il disarmo nucleare è un imperativo per tutti. E deve avvenire con il dialogo e la trasparenza. Non con le bombe “Con le forze di terra, il regime iraniano è spacciato”. Parla il generale israeliano Eiland Una condanna esplicita della Santa Sede all’attacco americano e israeliano contro l’Iran, magari proprio alla fine d’un Angelus quaresimale, non sarebbe stata impossibile, confinata nelle ipotesi assurde o irreali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

