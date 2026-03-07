Domani il Papa farà visita alla parrocchia di Santa Maria della Presentazione, situata nel quartiere Torrevecchia, nella periferia ovest di Roma. Questa sarà la prima volta dopo più di quarant'anni che si reca in questa chiesa, situata nella zona periferica della città. La visita si svolgerà nel quartiere di Torrevecchia, coinvolgendo i fedeli locali e la comunità della zona.

Il Papa sarà domani in visita nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, nel quartiere Torrevecchia, nella periferia ovest di Roma. Si tratta della prima visita di un Pontefice dopo oltre quarant’anni: l’ultimo fu Giovanni Paolo II nel 1982.La chiesa è nota anche per aver ospitato nel 2023 i funerali di Michelle Causo, la ragazza di 17 anni uccisa a coltellate e il cui corpo fu abbandonato dal suo assassino in un carrello della spesa. Il Pontefice arriverà nella parrocchia alle 16. Ad accoglierlo ci saranno il cardinale vicario di Roma Baldo Reina, il parroco don Paolo Stacchiotti – alla guida della comunità dallo scorso dicembre – e numerosi fedeli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il Papa domani in visita a Torrevecchia: prima volta dopo oltre 40 anni nella parrocchia della periferia romana

Oggi Papa Leone XIV a Ostia, è la sua prima visita in una parrocchia romana(Adnkronos) – Oggi è attesa la prima visita di papa Leone in una parrocchia romana: è Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido la prima a ricevere la...

Papa Leone, l’attesa della parrocchia romana al Quarticciolo. Parla il parrocoDomenica prossima la terza visita di Papa Leone in una parrocchia di Roma, questa volta nel settore est.

Tutto quello che riguarda Papa domani.

Temi più discussi: Un punto di luce nel buio del Quarticciolo, la parrocchia dell’Ascensione attende Leone; Vent’anni di Facoltà teologica pugliese. Si festeggia in Vaticano: udienza con Papa Leone; Domani in edicola su Avvenire di Calabria: il testamento spirituale di don Pippo Curatola, l'intervista ad Anna Bonetti e le parole del Papa a un reggino; La facoltà teologica pugliese compie 20 anni, gli studenti e i dipendenti saranno ricevuti in udienza da Papa Leone.

Il Papa domani a Torrevecchia: una visita storica dopo 40 anniLeone XIV raggiungerà la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, segnando il primo ingresso di un pontefice nella comunità, dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982 ... rainews.it

Il Papa domani in visita a Torrevecchia: prima volta dopo oltre 40 anni nella parrocchia della periferia romanaIl Papa sarà domani in visita nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, nel quartiere Torrevecchia, nella periferia ovest di Roma. Si tratta della ... thesocialpost.it

L'agenda e i dettagli per la visita pastorale di Papa Leone XIV alla parrocchia di Santa Maria della Presentazione a Torrevecchia, prevista per domani 8 marzo 2026, sono i seguenti: Programma della Visita Arrivo (ore 16:00): Il Santo Padre giungerà alla parro - facebook.com facebook