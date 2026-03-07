È stato inaugurato il nuovo reparto di Pneumologia, che conta otto posti letto dedicati alla gestione delle patologie respiratorie. Il reparto si propone di seguire i pazienti in modo completo, offrendo un'assistenza a 360 gradi. La struttura mira a migliorare l'accoglienza e il trattamento per chi necessita di cure respiratorie specializzate.

La Pneumologia torna ad essere un reparto vivo con 8 posti letto dedicati alla gestione delle patologie respiratorie. "Questa unità funziona già dall’1 febbraio e ha recuperato un pezzo della storia di Sesto - ha spiegato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano -. Anni fa era un reparto a tutti gli effetti. Poi, per una serie di vicissitudini, fu ridotta l’attività di ricovero a favore di quella ambulatoriale. I pazienti erano costretti, a metà delle cure, ad andare in altre strutture. Le competenze molto alte presenti in ospedale e il legame forte con il territorio ci hanno spinto a recuperare una tradizione sanitaria forte". Il reparto si focalizza sulle patologie ricorrenti nel paziente cronico e, del resto, l’Asst Nord Milano è quella con la percentuale più alta di anziani in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo reparto di Pneumologia: "Pazienti seguiti a 360 gradi"

