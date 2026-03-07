Il nuovo oro è l’elettricità | ecco perché i titoli dell’energia stanno correndo in Borsa

In Borsa, i titoli dell’energia stanno salendo rapidamente, riflettendo un interesse crescente verso l’elettricità. Questo cambiamento sposta l’attenzione dai tradizionali beni come petrolio e terre rare. Chi investe nel settore energetico sta puntando sull’elettricità come nuovo motore di crescita, mentre i mercati reagiscono alle evoluzioni del settore. La corrente elettrica sta diventando il nuovo elemento chiave della finanza globale.

Entro il prossimo anno la domanda globale di energia è destinata a triplicare. Per que sto anche le utility italiane volano a Piazza Affari. E il Superciclo è solo all’inizio Altro che petrolio, terre rare o materie prime sensibili. Per capire dove si sta spostando il baricentro della geopolitica mondiale, bisogna guardare alla presa di corrente. È da lì che parte il Superciclo dell’elettricità che scuote i mercati e le cancellerie di mezzo mondo. Perché la verità è semplice. L’elettricità non è più una semplice commodity: è diventata la forma suprema del potere. Chi controlla la luce, controlla il futuro. E, paradossalmente, proprio mentre cerchiamo di elettrificare tutto, a cominciare dalla transizione green, la luce sta diventando una risorsa scarsa. 🔗 Leggi su Panorama.it

