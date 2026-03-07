Il nuovo asilo totalmente green con un giardino di 2mila mq

A Limbiate sono in corso i lavori per il nuovo asilo comunale di via Salvo D’Acquisto, una struttura di 800 metri quadrati completamente ecologica. La costruzione include pannelli solari e un grande giardino di 2.000 metri quadrati dedicato ai bambini. La struttura sarà destinata all’accoglienza dei piccoli, offrendo ambienti verdi e sostenibili.

A Limbiate è in fase di costruzione il nuovo asilo comunale di via Salvo D’Acquisto: una struttura di 800 mq totalmente green dotata di pannelli solari e con un giardino di 2mila mq. “Con questa nuova struttura che ospiterà 72 bambini - ha commentato il primo cittadino Antonio Romeo - siamo riusciti a rispondere ai bisogni di tante famiglie, eliminando finalmente le liste di attesa: ora - sottolinea il sindaco - saranno 180 i bambini che riusciremo a ospitare nei nostri asili”.Il nuovo asilo comunale è attualmente in fase di costruzione e verrà terminato entro l’inizio del nuovo anno educativo 20262027. Per la sua realizzazione il Comune ha impiegato 1,6 milioni di euro di cui la metà, 800mila, sono arrivati da fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nuovo asilo nido, dopo quasi sei mesi arrivano i giochi in giardinoSono partiti i lavori per il montaggio dei giochi esterni per i bambini al nuovo asilo nido di Torre.

Nuovo asilo nido green verso l’ampliamento a sessanta postiLa giunta di Tolentino partecipa all’avviso pubblico del ministero dell’istruzione volto a rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia...

Altri aggiornamenti su nuovo asilo.

Temi più discussi: Proseguono i lavori per il nuovo asilo di via Leone a Cesenatico; Avanzano i lavori per il nuovo asilo nido con sezione lattanti: sarà pronto per la primavera; Cesenatico. Entrano nel vivo i lavori per il nuovo asilo nido di Via Leone; Edilizia scolastica e asili nido, finanziati interventi per oltre 1,5 milioni di euro.

Proseguono i lavori per il nuovo asilo di via Leone a CesenaticoA Cesenatico proseguono i lavori per la riconversione a asilo nido dell’edificio scolastico dismesso di via Leone. L’intervento, affidato alla ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola, sta ... forli24ore.it

Ecco il nuovo asilo nido, scuola top per 32 bimbi a Campiglione: «Investiamo sul futuro»FERMO Il nuovo asilo nido di Campiglione finalmente è realtà. Situato in zona San Claudio, è stato inaugurato ieri con la cerimonia di disvelamento della targa alla presenza del sindaco facente ... corriereadriatico.it

CASSINA, LE MINORANZE VOGLIONO SAPERE DI PIÙ SUL NUOVO ASILO NIDO Niente asilo nido nel piano attuativo di via Andromeda, ma niente altre notizie in merito alla nuova location. La prima cittadina Elisa Balconi ha parlato di "zona nord", ma alla - facebook.com facebook