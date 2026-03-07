Il Napoli ha battuto il Torino 2-1 nel match dello stadio Maradona, ottenendo così la seconda vittoria di fila in campionato. La partita, valida per la 28ª giornata di Serie A, si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore della squadra di casa. Con questa vittoria, il Napoli mantiene saldo il suo terzo posto in classifica.

AGI - Secondo successo consecutivo per il Napoli, che supera 2-1 il Torino nel match del Maradona, anticipo della 28esima giornata di Serie A. Ai ragazzi di mister Antonio Conte bastano le reti realizzate da Alisson Santos ed Eljif Elmas; nel finale accorcia per i granata Cesare Casadei. I padroni di casa si fanno vedere subito dalle parti di Paleari con un destro dal limite di Politano, che viene agevolmente neutralizzato dal portiere. Quest'ultimo poco dopo compie un intervento miracoloso sul tiro a botta sicura di Olivera, ma al 7' non può nulla sulla conclusione sul primo palo di Alisson Santos, che porta in vantaggio i suoi. I granata provano a reagire immediatamente con un doppio tentativo di Vlasic, disinnescato da Milikovic-Savic, e con un tiro di Zapata, respinto dalla retroguardia azzurra. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Napoli supera 2-1 il Torino e rafforza terzo posto

Leggi anche: Calcio, il Napoli supera il Torino nell’anticipo e consolida il terzo posto

Padova supera Costa Volpino 3-1, la Nuvolì conquista il terzo postoUna sfida decisiva della Pool Promozione ha visto Nuvoli Altafratte Padova imporsi su C.

NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Una raccolta di contenuti su Napoli supera.

Temi più discussi: Riecco Lukaku: il Napoli fatica tanto ma supera al 95’ il Verona per 2-1; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone; La capolista Inter continua la propria striscia positiva; Il Napoli fatica a Verona ma torna a vincere: Lukaku ritrova il gol e salva Conte all'ultimo respiro.

Alisson ed Elmas in gol, Napoli vince 2-1 l’anticipo con il TorinoNAPOLI (ITALPRESS) - Secondo successo consecutivo per il Napoli, che supera 2-1 il Torino nel match del Maradona, anticipo della 28esima giornata ... notizie.tiscali.it

La squadra di Conte controlla possesso e occasioni. Rientro anticipato per Kevin De Bruyne. Il Torino esce sconfitto e la classifica torna a preoccupareAnalisi completa di Napoli-Torino 2-1 con tutte le statistiche: possesso, xG, tiri e il ritorno anticipato di De Bruyne. pianetalecce.it

“Salvo solo i tre punti”: vittoria al 96’, ma prestazione in discussione Una gara che sembrava destinata al pareggio, poi il lampo nel recupero. Il Napoli supera l’Hellas Verona ultimo in classifica grazie al gol di Lukaku al 96’, quando le speranze sembravano or - facebook.com facebook