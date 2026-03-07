Il Napoli conquista la prima vittoria casalinga in Serie A dal gennaio scorso

Il Napoli ottiene la prima vittoria in casa in Serie A da gennaio. La squadra ha battuto l’avversario con un punteggio positivo, interrompendo un periodo senza successi tra le mura amiche. La partita si è svolta allo stadio di riferimento e ha visto i giocatori impegnati in una prestazione decisiva per il risultato finale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club in ottica classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha finalmente ritrovato il sorriso in casa, conquistando la sua prima vittoria in Serie A dal mese di gennaio. La squadra partenopea ha sconfitto il Torino con un punteggio di 2-1, un risultato che consolida la sua posizione al terzo posto in classifica e avvicina ulteriormente il sogno di qualificarsi per la Champions League. Questo successo è significativo non solo per i punti ottenuti, ma anche per il morale e la spinta che può offrire ai giocatori e ai tifosi. La partita si è svolta allo stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ha mostrato un’ottima prestazione, riuscendo a prevalere su un avversario sempre ostico come il Torino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

