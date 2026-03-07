Il Monza crolla il Venezia vince 2-0 e si prende la vetta solitaria della serie B

Il Venezia ha battuto la Reggiana per 2-0 nel match di sabato pomeriggio, conquistando la vetta solitaria della serie B. I tifosi si sono radunati sugli spalti, esultando al fischio finale mentre il Monza ha subito una sconfitta che lo fa scivolare ad alcune posizioni. La partita si è conclusa con il Venezia che ha ottenuto i tre punti, consolidando la sua posizione in classifica.

Ottima partita dei lagunari, che creano e dominano come di consueto il possesso palla. Sugli scudi Haps e Doumbia «Salutate la capolista». Tifosi in delirio, nel tardo pomeriggio di sabato, al termine della partita tra Venezia e Reggiana, conclusasi per 2-0 a favore dei lagunari. Una vittoria che porta in dote 3 punti fondamentali per la corsa alla promozione diretta in serie A, e che permette di staccare in vetta alla classifica il Monza, crollato per 4-2 in casa dello Spezia. Il Venezia non si discosta da quella che è la prestazione tipo di questa stagione: domina il gioco e il possesso palla - 66% al termine dei 90 minuti -, crea e va al tiro 19 volte, 9 nello specchio della porta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Risultati Serie B: Frosinone che prova la fuga, vittoria contro lo Spezia e vetta solitaria. Dagli altri campi dilaga il Monza, bene il Venezia che supera il Modena. Parità le altreDopo il successo del Catanzaro per 2-1 sul campo del Bari, la 17ª giornata di Serie B regala un’altra conferma importante in vetta alla classifica.

Basket femminile, Schio chiude l’andata in vetta solitaria. Vince Venezia, colpo esterno TortonaIn attesa del posticipo tra Campobasso e Sesto San Giovanni, si va a completare l’undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile, ultimo...

