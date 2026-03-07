Il ministro della cultura Giuli ha fatto visita a Valeggio sul Mincio | Un segnale importante di vicinanza del governo

Il ministro della cultura ha visitato Valeggio sul Mincio insieme al sottosegretario e a un parlamentare veronese. L’arrivo è avvenuto venerdì 6 marzo, con l’obiettivo di mostrare vicinanza alle istituzioni locali. La delegazione ha incontrato rappresentanti del territorio e ha visitato alcuni luoghi di interesse del comune veronese. La visita si è conclusa con un colloquio tra le parti presenti.

Il sindaco Gardoni: «È anche il riconoscimento del grande lavoro svolto negli ultimi mesi per la candidatura di Valeggio sul Mincio a Capitale Italiana della Cultura 2028» Valeggio sul Mincio ha accolto ieri, venerdì 6 marzo, la visita istituzionale del ministro della cultura Alessandro Giuli, giunto nel comune veronese insieme al sottosegretario al ministero della cultura Gianmarco Mazzi e al parlamentare veronese Ciro Maschio. Un incontro istituzionale che si è svolto dopo l'esito della candidatura di Valeggio sul Mincio a Capitale Italiana della Cultura 2028, conclusasi senza la selezione da parte del ministero, ma che ha comunque rappresentato un momento di confronto tra il governo e l'amministrazione comunale sul percorso intrapreso negli ultimi mesi.