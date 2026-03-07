Il metodo Rogante presentato anche in Macedonia

L’ingegnere civitanovese Massimo Rogante ha sviluppato un metodo di studio per aiutare gli studenti a conciliare gli impegni universitari in ingegneria e musica. Recentemente, questa metodologia è stata presentata anche in Macedonia. Il metodo si focalizza sull’ottimizzazione delle capacità cognitive e sulla gestione efficace del tempo, offrendo un supporto pratico a chi deve affrontare due percorsi formativi contemporaneamente.

Per conciliare lo studio alla facoltà di ingegneria di Ancona con quello di musica al Conservatorio Rossini di Pesaro, l’ingegnere civitanovese Massimo Rogante aveva messo a punto un metodo di studio, per sfruttare al massimo le potenzialità intellettuali e correre su entrambi i binari. Quel metodo qualche anno fa – ormai da professionista affermato – lo ha messo a sistema offrendolo gratuitamente – sotto forma di libro – alla comunità giovanile di tutti i paesi, con una versione on line in italiano e in tante lingue straniere. Persino in ucraino. In questi giorni Rogante è rientrato dalla Macedonia del Nord, dove lo hanno festeggiato per la sua idea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il metodo Rogante presentato anche in Macedonia Leggi anche: Pallamano: la Macedonia ferma il Portogallo agli Europei 2026. Danimarca infermabile Macedonia, il ricordo delle vittime di Crans-Montana: a marzo un incendio simile a KocaniIn Macedonia del Nord, i parenti delle vittime dell’incendio mortale in una discoteca hanno organizzato sabato sera una veglia a Kocani per i parenti...