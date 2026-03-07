Il New York Times ha pubblicato un articolo su Bologna, suggerendo cosa visitare in 36 ore. La testata americana ha riproposto il suo format '36 hours', dedicato a scoprire le principali attrazioni della città in un breve periodo di tempo. L'articolo indica i luoghi da non perdere e le attività consigliate per chi si ferma a Bologna per un fine settimana.

Bologna, 7 marzo 2026 - Il New York Times è tornato a Bologna con il format '36 hours'. Una rubrica, della sezione travel, del noto quotidiano d'oltreoceano che porta i lettori in viaggio per le città del mondo con consigli su dove alloggiare, cosa visitare e dove fermarsi per guastare sapori unici, tappa per tappa. Ed è di due giorni fa la pubblicazione dell'articolo '36 hours in Bologna', redatto dal giornalista Evan Rail, con le fotografie di Marta Giaccone. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il meglio di Bologna secondo il New York Times: cosa vedere in 36 ore

