Il Lazio festeggia la Giornata internazionale dell' amatriciana

Il Lazio celebra la Giornata internazionale dell'amatriciana con un evento ad Amatrice, dove è stato effettuato il taglio del nastro nella sala polifunzionale del Polo del gusto. La manifestazione coinvolge rappresentanti locali e appassionati, che si riuniscono per riconoscere il piatto simbolo della tradizione culinaria della regione. La cerimonia si svolge in un ambiente dedicato alla valorizzazione della cultura gastronomica locale.

AGI - Taglio del nastro ad Amatrice, nella sala polifunzionale del Polo del gusto e delle tradizioni, per la prima Giornata internazionale dell'Amatriciana alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, del sindaco Giorgio Cortellesi, dell'assessore regionale alla cultura Simona Renata Baldassarre e del presidente dell'Associazione dei ristoratori e degli albergatori di Amatrice Giovanni Apa, insieme ai rappresentanti dell'Aram e alle autorità civili e militari del territorio. Spaghetti (ma anche bucatini o mezzemaniche) all'amatriciana come strumento per far ripartire l'economia di una zona del Lazio messa in ginocchio dal terremoto del 24 agosto di dieci anni fa. 🔗 Leggi su Agi.it

La prima Giornata Internazionale dell'AmatricianaIl 6 marzo Amatrice celebra la prima giornata internazionale dell'Amatriciana e amplia i festeggiamenti anche al 7 e all'8 marzo.

Giornata dell’Amatriciana, la ricetta per preparare una perfetta amatricianaOggi, 6 marzo, si celebra per la prima volta la Giornata internazionale dell’Amatriciana, un’iniziativa dedicata a uno dei piatti più iconici della...

