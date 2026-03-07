Il latino fa scappare gli studenti? Il liceo classico continua a perdere iscritti

Il liceo classico sta perdendo iscritti e il latino sembra essere uno dei motivi principali. Alla chiusura delle iscrizioni, i dati ufficiali mostrano un calo costante nel numero di studenti che scelgono questa scuola. La diminuzione riguarda sia le classi prime che le successive, con una tendenza ormai consolidata nel tempo. La questione si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi nel sistema scolastico.

Alla chiusura delle iscrizioni agli istituti superiori, i numeri confermano una tendenza che non può più essere considerata episodica. Il Liceo classico continua a perdere terreno e si attesta attorno al 5,3 per cento delle iscrizioni nazionali, consolidando un calo che negli ultimi anni è diventato strutturale. Anche il Liceo scientifico tradizionale, il più scelto tra i licei, è avvicinato dallo scientifico opzione scienze applicate, percepito come più orientato alle discipline tecnico scientifiche e alleggerito dalla presenza del latino. In aumento le iscrizioni al Liceo delle scienze umane, con menzione speciale per il Liceo economico sociale (LES), indirizzo nel quale il latino non è previsto. 🔗 Leggi su Panorama.it

