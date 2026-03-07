Dopo 91 giorni di ospedale, Pino torna a casa a Calci, in provincia di Pisa, dopo un grave incidente che lo aveva portato in coma. L’uomo ha superato un percorso difficile e complesso, e oggi viene accolto con un abbraccio dalla sua comunità. La vicenda ha coinvolto molti e ha tenuto banco nelle ultime settimane.

Calci (Pisa), 7 marzo 2026 – Ci sono vittorie che non finiscono su un tabellino e non si festeggiano con un trofeo. Vittorie silenziose, che si misurano nei giorni di attesa, nella forza di una famiglia e nell’affetto di una comunità. Dopo 91 giorni, una di queste vittorie ha finalmente trovato il suo momento: Arturo ‘’Pino’’ Pinori è tornato a casa. Il giovane, calciatore della juniores dell’Urbino Taccola di Uliveto, era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, all’altezza di un incrocio lungo la circonvallazione a Calcinaia. L’incidente mentre i due ragazzi stavano andando in discoteca Pino stava andando in discoteca con un amico quando lo scooter sul quale viaggiavano si è scontrato con un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grave incidente, il coma, poi il lieto fine: dopo 91 giorni Pino torna a casa. L’abbraccio di una comunità

