Il Granata oggi scenderà in campo rendendo omaggio a tutte le donne

In occasione della Festa della Donna, il Granata Calcio 1978 di Bagnarola ha organizzato 'Un passo insieme per la parità', un evento che si terrà questa mattina a partire dalle 10 a Cesenatico, presso l’impianto sportivo di Ponente 'Giorgio Ghezzi', in via Magellano. L’iniziativa, a ingresso libero, si inserisce nel Torneo Magico Under 10 femminile, promosso dalla Figc regionale e vedrà un triangolare tra le squadre del Granata Calcio 1978, Sassuolo Calcio e Real Sala Bolognese. Sarà una giornata di sport e partecipazione, che assume un significato ancora più profondo proprio perché coincide con l’8 marzo, la giornata dedicata alla Festa della Donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

