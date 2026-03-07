Il governo pensi a famiglie e imprese

Il governo è invitato a concentrarsi sulle esigenze di famiglie e imprese, mentre i cittadini attendono da tempo un taglio delle accise sulla benzina. In questa fase, non vengono tollerate ulteriori giustificazioni basate sui conflitti internazionali per motivare aumenti o speculazioni sul carburante. La richiesta è di interventi concreti e immediati per alleviare i costi.

Quando iniziano a parlare troppo significa che di concreto non c'è nulla. Ebbene, sul versante dei rincari dei carburanti, gli italiani rischiano di farsi fare il pieno di parole e di promesse dal governo. Bastavano poche parole: «Abbiamo già sguinzagliato la Guardia di Finanza e vediamo chi fa il furbo. Mandateci le segnalazioni». Invece il ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, si è intortato (come spesso gli succede, regalando a Maurizio Crozza deliziosi spunti comici) con un fiume di parole: «Allo stato attuale, il prezzo medio dei carburanti è al di sotto dei 2 euro al litro, valori ben lontani dai picchi registrati nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina: ulteriori aumenti dipenderanno dall'evoluzione e dalla durata delle tensioni internazionali.