Il giovane monzese Marco Gallo diventerà beato | quando e dove vedere la cerimonia

Da monzatoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 marzo l’arcivescovo di Milano aprirà ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, un ragazzo di 17 anni di Monza, deceduto nel 2011 in un incidente stradale mentre si recava a un appuntamento. La cerimonia si terrà presso il santuario delle Grazie, alla presenza delle autorità ecclesiastiche e della famiglia del giovane.

L'evento è già attesissimo e gli stessi familiari di Marco si sono detti "stupiti, commossi" e "in cammino" verso questa nuova tappa che caratterizza la parabola dell'imminente beato monzese. Che arriva dopo la recente canonizzazione di Carlo Acutis. "Marco diventerà così servo di Dio spiegano i familiari e gli amici di Gallo - Noi diciamo 'suo aiutante'. Aiutiamoci tutti nella preghiera e nel vivere quanto questo fatto significa per ciascuno di noi". La celebrazione del 7 marzo sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 9 sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesa di Milano cliccando qui. Al... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Marco Gallo diventerà beato: la cerimonia dell'arcivescovo Mario DelpiniSi apre ufficialmente il 7 marzo la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo.

Una raccolta di contenuti su Marco Gallo.

Temi più discussi: Il giovane monzese Marco Gallo diventerà beato: quando e dove vedere la cerimonia; I genitori di Marco Gallo: È sempre stato di Dio - Comunione e Liberazione; Marco Gallo, l’Arcivescovo apre la Causa; Monza, il 17enne Marco Gallo verso la beatificazione: il processo si apre nel giorno del suo compleanno.

La Brianza avrà un nuovo Beato: tutto fatto per la beatificazione di un giovane monzeseSabato 7 marzo l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, il 17enne monzese morto nel 2011 in un incidente ... monza-news.it

marco gallo il giovane monzese marcoMonza, il 17enne Marco Gallo verso la beatificazione: il processo si apre nel giorno del suo compleannoMonza, al via il processo di beatificazione per Marco Gallo. Sabato 7 marzo, nel giorno del suo compleanno, l'Arcivescovo Delpini aprirà ufficialmente la causa per il 17enne monzese scomparso nel 2011 ... mbnews.it

Digita per trovare news e video correlati.