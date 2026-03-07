Il 7 marzo l’arcivescovo di Milano aprirà ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, un ragazzo di 17 anni di Monza, deceduto nel 2011 in un incidente stradale mentre si recava a un appuntamento. La cerimonia si terrà presso il santuario delle Grazie, alla presenza delle autorità ecclesiastiche e della famiglia del giovane.

L'evento è già attesissimo e gli stessi familiari di Marco si sono detti "stupiti, commossi" e "in cammino" verso questa nuova tappa che caratterizza la parabola dell'imminente beato monzese. Che arriva dopo la recente canonizzazione di Carlo Acutis. "Marco diventerà così servo di Dio spiegano i familiari e gli amici di Gallo - Noi diciamo 'suo aiutante'. Aiutiamoci tutti nella preghiera e nel vivere quanto questo fatto significa per ciascuno di noi". La celebrazione del 7 marzo sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 9 sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesa di Milano cliccando qui. Al... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Marco Gallo diventerà beato: la cerimonia dell'arcivescovo Mario DelpiniSi apre ufficialmente il 7 marzo la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo.

Una raccolta di contenuti su Marco Gallo.

Temi più discussi: Il giovane monzese Marco Gallo diventerà beato: quando e dove vedere la cerimonia; I genitori di Marco Gallo: È sempre stato di Dio - Comunione e Liberazione; Marco Gallo, l’Arcivescovo apre la Causa; Monza, il 17enne Marco Gallo verso la beatificazione: il processo si apre nel giorno del suo compleanno.

La Brianza avrà un nuovo Beato: tutto fatto per la beatificazione di un giovane monzeseSabato 7 marzo l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, il 17enne monzese morto nel 2011 in un incidente ... monza-news.it

Monza, il 17enne Marco Gallo verso la beatificazione: il processo si apre nel giorno del suo compleannoMonza, al via il processo di beatificazione per Marco Gallo. Sabato 7 marzo, nel giorno del suo compleanno, l'Arcivescovo Delpini aprirà ufficialmente la causa per il 17enne monzese scomparso nel 2011 ... mbnews.it

La santità come ferita aperta Si apre la causa di beatificazione di Marco Gallo di Daniele D'Elia https://www.osservatoreromano.va/it/news/2026-03/quo-054/la-santita-come-ferita-aperta.html - facebook.com facebook

Sabato a Milano l'avvio della causa di beatificazione di Marco Gallo x.com