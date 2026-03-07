IL GIORNO DEL DESTINO! L’Italia ha battuto l’Inghilterra! Gli eroi dell’Olimpico cambiano per sempre la storia!

L’Italia del rugby ha sconfitto l’Inghilterra allo stadio Olimpico in una partita che verrà ricordata come il giorno del destino. Al 33° tentativo, gli azzurri sono riusciti a ottenere la prima vittoria contro la squadra inglese, scrivendo un capitolo importante nel loro percorso sportivo. La vittoria ha portato entusiasmo e una svolta significativa nel panorama del rugby italiano.

Al 33° tentativo si fa la storia: la prima vittoria in assoluto dell'Italia del rugby contro l'Inghilterra arriva dopo 32 sconfitte consecutive, ma è dolcissima e fa esplodere di gioia lo stadio Olimpico di Roma, dove gli azzurri superano gli inglesi per 23-18 nel quarto turno del Sei Nazioni 2026: gli azzurri tengono testa ai rivali per tutto il tempo e poi colpiscono nel finale, in superiorità numerica, dopo aver anche dovuto difendersi in 14 contro 15. Si tratta di un evento storico per la palla ovale del Bel Paese! Nel primo tempo gli azzurri passano a condurre al 20' col piazzato di Paolo Garbisi, ma l'Inghilterra risponde con la meta di Tommy Freeman al 25', con Fin Smith che non trova la conversione e lo score resta sul 3-5.