La Contrada della Chiocciola esprime il proprio sostegno alla possibilità di destinare almeno parte degli spazi dell’ex Istituto Santa Teresa, situato in via San Quirico, alla costruzione di nuove case. La proposta mira a offrire nuove soluzioni abitative per i residenti, coinvolgendo direttamente il territorio e le sue esigenze. Il progetto è stato annunciato e condiviso pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità.

"La Contrada auspica che gli ambienti dell’ex Istituto Santa Terea situati in via San Quirico, nel territorio della Chiocciola, possano essere destinati (in tutto o in parte) alla realizzazione di nuove abitazioni per i cittadini". È quanto afferma in una nota la Contrada della Chiocciola, condividendo la posizione dell’amministrazione comunale espressa nei giorni scorsi, in un colloquio con La Nazione, dal vicesindaco Michele Capitani. "Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta, in ogni caso la posizione del Comune, contraria alla trasformazione in albergo, non è cambiata". Il tema è annoso, con un recupero dell’importante struttura collocata in via San Quirico mai decollato e una società francese che tre anni fa, dopo l’acquisto, abbandonò il campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro del Santa Teresa. Chiocciola: "Favorevoli alla realizzazione di case"

