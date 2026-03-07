“Non esiste alcun ‘affare Indonesia’ riconducibile al ministro della Difesa né al Ministero. Non esistono atti o decisioni assunte dal ministro che possano essere interpretati in tal senso. Le procedure di procurement della Difesa non coinvolgono il ministro nelle decisioni tecniche e amministrative, che sono invece di competenza delle strutture amministrative competenti”. Così il ministero della Difesa replica, con una nota, ad un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano nell’edizione odierna dal titolo ‘Crosetto, l’uomo di Dubai e il ricco affare indonesiano’. Nel testo si riporta una lettera che sarebbe stata inviata al ministero della Difesa dall’Indonesia e relativa alla cessione della nave Garibaldi da parte dell’Italia al paese del sud est asiatico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Fatto inventa un “affare Indonesia”, il ministero della Difesa replica: “Fake news, Crosetto informerà le Camere”

Crosetto e la smentita sul presunto “affare Indonesia”: «Nessun contenuto della lettera di Giacarta è stato accettato»«Non esiste alcun “affare Indonesia” riconducibile al ministro della Difesa né al Ministero.

Gerry Scotti rompe il silenzio e replica a Corona: “Mi sopravvalutano, sono tutte fake news”Gerry Scotti risponde a Falsissimo e a Fabrizio Corona, dopo è stato chiamato in causa nell’ultima puntata sul Sistema Mediaset, “accusato” di aver...