Il doc sul Kinki diventa una reunion spontanea

Un documentario dedicato al quartiere Kinki si trasforma in una reunion spontanea tra i partecipanti. La scena si svolge tra persone che si incontrano per condividere ricordi e storie legate a quel luogo. La proiezione ha attirato un pubblico vario, coinvolgendo vecchi amici e nuovi curiosi. L’evento si è svolto senza organizzatori ufficiali, creando un’atmosfera informale e autentica.

È un pensiero diffuso che Bologna negli anni Ottanta non avesse nulla da invidiare a Londra o a New York. C'era la creatività del Dams, certo, che "fabbricava artisti talentuosi", ma c'era anche il Kinki, il club sotto le Due Torri che non aveva nulla da invidiare al Blitz di Steve Strange, ad esempio, il frontman dei Visage che poi al Kinki, come tante altre star internazionali, ci venne davvero. E guardando il documentario 'Kinki – The Secrets of the Dancefloor' diretto da Lorenzo Miglioli e prodotto da Fabrizio Zanni, si coglie ancor di più l'avanguardia di un locale nato nel 1975 (i primi vagiti già nel 1958 come Whisky a Go Go) e trasformatosi nei decenni successivi – è stato uno dei primi club LGBT in Italia – che ha inventato la club culture, i pr, tanti rituali della notte poi divenuti un must.