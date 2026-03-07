Il discorso ai 254 allievi Il ministro Crosetto | Qui trovate il coraggio di fare scelte difficili

Il ministro Crosetto ha rivolto un discorso a 254 allievi, sottolineando il valore delle decisioni difficili e dell’impegno collettivo. Durante l’incontro, ha evidenziato come le scelte fatte vadano oltre il singolo individuo, coinvolgendo anche le famiglie e la comunità. Il discorso si è concentrato sull’importanza di affrontare con determinazione le sfide che si presentano, incoraggiando i presenti a fare la differenza.

Oggi è un giorno speciale. Avete deciso di mettere il bene della collettività davanti al vostro. È una scelta che richiede coraggio, che non riguarda soltanto voi, ma anche le vostre famiglie. La cosa più difficile che dovrete fare nella vita sarà capire cosa scegliere, cosa è il bene e cosa il male, cosa è giusto e cosa no". Ha parlato di scelte, ieri mattina, il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo discorso rivolto ai cadetti dell’Accademia militare e lo ha fatto mettendo davati se stesso, spiegando il perchè di quel viaggio e dibattuto rientro da Dubai nel bel mezzo del conflitto in Medio Oriente. Il ministro, infatti, dopo aver... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

