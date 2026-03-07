Il derby di Milano si conferma come l’evento sportivo più atteso e importante in Italia, attirando l’attenzione di tifosi e media. La partita si svolgerà domani sera, con le due squadre che si sfideranno per ottenere la vittoria e consolidare le rispettive posizioni in classifica. Oltre alla tensione in campo, l’incontro avrà ripercussioni economiche per entrambe le società.

Dal 201112 a oggi, i derby giocati in campionato hanno portato nelle casse dei due club oltre 113 milioni di euro. L’Inter è avanti con 58,3 milioni complessivi, mentre il Milan si ferma a 54,8 milioni. Una singola stracittadina vale circa il 10 per cento dei ricavi annuali legati al botteghino Il derby di Milano vale sempre di più, non solo in campo, ma anche nei conti. E lo sarà anche per la stracittadina di domani sera. L’andata, giocata formalmente in casa dell’Inter, ha già lasciato un segno nei conti: con 8,6 milioni di euro di incasso ha stabilito il nuovo record per una sfida di campionato tra nerazzurri e rossoneri. Un dato che conferma quanto il derby milanese sia ormai uno degli eventi economicamente più rilevanti del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il derby di Milano è la partita che vale di più in Italia

Leggi anche: Coppa Italia femminile, il derby che vale una stagione

Sarà Doveri l’arbitro del derby di Milano che vale una fetta di Scudetto: i precedenti con Milan e InterSarà l'arbitro Daniele Doveri a dirigere il derby di Milano valido per la 28ª giornata di Serie A e che può valere lo Scudetto.

REF CAM del DERBY: Inter-Milan con gli occhi dell'arbitro in campo | Serie A Enilive | DAZN

Una raccolta di contenuti su Il derby di Milano è la partita che....

Temi più discussi: Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Quando si gioca il derby Milan-Inter, la data e l'orario della stracittadina di marzo: è ufficiale; Milan-Inter: ecco dove vedere l'attesissimo derby in tv e streaming; Ultimo ballo a San Siro? Da Modric ad Acerbi, per chi può essere l'ultimo derby di Milano.

Il derby di Milano è la partita che vale di più in ItaliaDal 2011/12 a oggi, i derby giocati in campionato hanno portato nelle casse dei due club oltre 113 milioni di euro. L’Inter è avanti con 58,3 milioni complessivi, mentre il Milan si ferma a 54,8 milio ... ilfoglio.it

Lunedì il derby Olimpia Milano-Cantù. De Raffaele: Servirà una prestazione specialeIl campionato della Pallacanestro Cantù ricomincia con una tra le sfide più attese. Il posticipo della ventunesima giornata di serie A vedrà infatti l’Acqua S.Bernardo tornare sul parquet, dopo le due ... espansionetv.it

Segui il live dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: https://www.ilsole24ore.com/art/paralimpiadi-attesa-verona-la-cerimonia-d-apertura-AIW3NuoB #Paralimpiadi #MilanoCortina2026 #IlSole24Ore - facebook.com facebook

Grande partecipazione a Milano all’AperiSì con il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera @galeazzobignami . Un confronto sulle ragioni del Sì al referendum del 22-23 marzo. Riformare la giustizia significa rafforzare lo Stato di diritto. Avanti con il Sì! x.com