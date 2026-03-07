Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere fino al 24 settembre 2026 le sentenze del Tar del Lazio sul payback dei dispositivi medici, bloccando gli effetti delle pronunce giudiziarie. Questa decisione riguarda le aziende fornitrici del settore sanitario che da mesi affrontano un periodo di incertezza economica e di difficoltà operative. La sospensione permette alle aziende di mantenere temporaneamente le attuali condizioni.

Il Consiglio di Stato ha sospeso fino al 24 settembre 2026 gli effetti delle sentenze del Tar del Lazio sul cosiddetto payback dei dispositivi medici, concedendo una pausa alle aziende fornitrici del settore sanitario che da mesi vivono una fase di forte incertezza economica. La decisione riguarda i decreti attuativi del meccanismo introdotto per contenere la spesa sanitaria e blocca temporaneamente eventuali iniziative delle Regioni finalizzate a compensare i debiti con i crediti vantati dalle imprese fornitrici. In altre parole, fino alla prossima udienza di merito, le aziende non dovranno restituire le somme richieste attraverso questo sistema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Consiglio di Stato ferma il payback: "Ossigeno per le aziende in crisi"

Tutto quello che riguarda Il Consiglio di Stato ferma il payback....

