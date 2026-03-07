Il Comune stanzia 58mila euro | la terrazza della scuola diventa un orto didattico

Il Comune ha approvato un progetto da 58mila euro per trasformare la terrazza della scuola primaria “Domenico Ferrero” a Cornigliano in un orto didattico. La decisione riguarda l’allestimento di uno spazio dedicato all’attività educativa e all’apprendimento pratico. La giunta comunale ha dato il via libera al piano esecutivo per la realizzazione dell’area verde.

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un orto didattico sulla terrazza dell'edificio che ospita la scuola primaria "Domenico Ferrero", a Cornigliano. Il progetto, proposto dall'assessora all'Ambiente Silvia Pericu, sarà finanziato con 58mila euro e prevede la posa di vasi e piante e l'inserimento di materiali utili alle attività di giardinaggio. "Ringrazio i nostri uffici per questo progetto in house, finanziato con fondi europei, che punta a promuovere, tra gli allievi della scuola primaria Ferrero di Cornigliano, un'attività importantissima sul piano educativo – dichiara l'assessora comunale...