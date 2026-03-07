Il Como di Fàbregas ottiene la terza vittoria consecutiva in Serie A superando il Cagliari 2-1. Dopo aver già battuto Juventus e Lecce, la squadra si porta a quota 51 punti e continua a muoversi nella classifica. La partita si è conclusa con il Como che ha conquistato i tre punti grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti.

Terza vittoria consecutiva in Serie A per il Como di Fàbregas, che, dopo aver battuto Juventus e Lecce, supera anche il Cagliari per 2-1. Ora la corsa Champions si accende sul serio: i lariani salgono a 51 punti, appaiandosi alla Roma e portandosi a +4 sulla Juve, in attesa dei match di entrambe rispettivamente contro Genoa e Pisa. Indovinate quale sfida ci aspetta settimana prossima? Esatto: Como-Roma. Cagliari-Como: report del match. Il Como passa in vantaggio grazie al gol di Martin Baturina al 14? minuto. L’ex Dinamo Zagabria ha saputo approfittare al meglio di un pallone vagante in area dopo vari rimpalli tra i giocatori rossoblu. Oltre al vantaggio l’unica nota di rilievo del primo tempo è stato l’infortunio di Perrone: Cesc Fàbregas ha dovuto sostituirlo al 35? per un problema muscolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Como passa a Cagliari e tocca quota 51 punti: sarà una corsa Champions per cuori forti

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tutto in una coppa: Champions, una notte da cuori forti”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como espugna Cagliari, ora tocca all’Atalanta

Una selezione di notizie su Como passa.

Temi più discussi: Revolut e Como 1907 lanciano la campagna Passa… Passa… Passa a Revolut; Revolut e Como 1907 lanciano la campagna Passa… Passa… Passa a Revolut firmata We Are Social; Passa... Passa... Passa a Revolut! Revolut e i giocatori del Como 1907 insieme in una campagna firmata We Are Social; Nuova campagna pubblicitaria per Revolut insieme al Como 1907.

Serie A, in campo Cagliari-Como 0-1Il Como passa in vantaggio Al 14' passa il Como con Baturina, bravo a decidere una mischia nell'area dei padroni di casa. Palla persa dal Cagliari in fase di impostazione, Nico Paz manda in verticale ... msn.com

Il sogno quarto posto passa dal lago di Como? Per Fabregas restano solo scontri diretti in casaIl quarto posto passerà dal lago di Como? Sembra una frase fatta, ma - calendario alla mano - potrebbe davvero essere così. Ad oggi la classifica. tuttomercatoweb.com

Il sogno quarto posto passa dal lago di Como Per Fabregas restano solo scontri diretti in casa x.com

Donacibo 2026: la solidarietà passa dalle scuole Dal 9 al 13 marzo studenti e famiglie della provincia di Como partecipano alla raccolta alimentare Donacibo. Un gesto semplice che aiuta centinaia di famiglie del territorio. Nel 2025 il Banco di Solidariet - facebook.com facebook