Il Como non si ferma più battuto il Cagliari a domicilio 1-2 | agganciata la Roma la quarto posto

Il Como ha vinto in trasferta contro il Cagliari con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Baturina nel primo tempo e di Esposito e Da Cunha nel secondo. La partita si è giocata allo stadio del Cagliari, con il Como che ha ottenuto così la quarta posizione in classifica, raggiungendo la Roma. I giocatori di entrambe le squadre hanno preso parte a una sfida combattuta e ricca di azioni.

Risultato: Cagliari-Como 1-2 Marcatori: 14' pt Baturina, 11' st Esposito, 31' st Da Cunha Cagliari: Caprile 6; Ze Pedro 6 (28' st Zappa 6), Dossena 5, Rodriguez 5.5 (34' st Idrissi 6) (43' st Pavoletti sv), Obert 6.5; Adopo 6, Liteta 5.5 (34' st Kilicsoy sv), Sulemana 5.5; Palestra 6.5, Folorunsho 5.5, Esposito 7 (34' st Trepy 6). In panchina: Sherri, Ciocci, Muyembi, Albarracin, Mendy, Stoyanov, Cogoni, Malfitano. Allenatore: Pisacane 6.5. Como: Butez 7; Van Der Brempt 6, Ramon 6, Kempf 5.5, Moreno 6 (35' st Valle sv); Perrone 6.5 (36' pt Vojvoda 6), Da Cunha 7.5; Rodriguez 5.5, Nico Paz 5.5 (35' st Diego Carlos sv), Baturina 7 (36' st Sergi Roberto sv); Douvikas 6 (17' st Morata 6).