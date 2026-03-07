Il CEO di Warner Bros. Discovery ha presentato alla Securities and Exchange Commission la richiesta di vendere più di 114 milioni di dollari in azioni della società, una settimana dopo la fusione. La decisione di cedere una grossa quantità di titoli da parte di David Zaslav è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un movimento rilevante nel contesto delle operazioni societarie recenti.

David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, ha depositato alla Securities and Exchange Commission la documentazione per vendere oltre 114 milioni di dollari in azioni della compagnia. La mossa arriva a meno di una settimana dalla conclusione dell’accordo che vede Warner Bros. Discovery acquisita da Paramount Skydance per 31 dollari per azione, dopo che Netflix si era ritirata dalle trattative per l’acquisto di Warner Bros. Secondo i documenti ufficiali presentati alla SEC martedì 3 marzo 2026, Zaslav ha venduto 4.004.149 azioni di Warner Bros. Discovery per un valore complessivo di mercato di 114.118.246 dollari. Le azioni cedute fanno parte dei compensi garantiti a Zaslav dal suo contratto di lavoro con Warner Bros. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il CEO di Warner Bros. Discovery scarica 114 milioni di azioni una settimana dopo la fusione (e non è un buon segno)

Leggi anche: Warner Bros. Discovery abbandona Netflix: fusione con Paramount

Paramount acquista Warner Bros: maxi fusione da 110 miliardi dopo il passo indietro di NetflixParamount ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Warner Bros Discovery, chiudendo una partita industriale che nelle ultime settimane aveva visto...

Contenuti utili per approfondire Warner Bros.

Temi più discussi: Warner Bros. volta pagina: il CEO David Zaslav saluta Netflix, sì a Paramount; Il futuro di Warner Bros dopo il ritiro di Netflix e i nodi della politica Usa; Acquisizione Warner Bros, Paramount batte Netflix; Warner Bros, Zaslav fa cassa con 113 milioni in azioni. Avanza l'acquisizione di Paramount.

Il CEO di Netflix Ted Sarandos spiega perché si è ritirato dalla corsa per Warner Bros.Scopri perché Ted Sarandos ha ritirato Netflix dalla corsa per Warner Bros. e cosa ha detto sulla fusione con Paramount. cinefilos.it

Warner Bros, Zaslav fa cassa con 113 milioni in azioni. Avanza l’acquisizione di Paramount(Teleborsa) - Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha venduto oltre 113 milioni di dollari in azioni della società, nel corso della settimana, mentre procede l’iter che porterà alla vendita ... finanza.repubblica.it

Netflix ha annunciato una nuova acquisizione: non la Warner Bros. Entertainment., dalla cui offerta ha ritirato la propria candidatura la scorsa settimana, ma una società fondata dall’attore e regista Ben Affleck che sviluppa strumenti basati sull’intelligenza artifi - facebook.com facebook

Warner Bros e Paramount firmano un accordo di acquisizione x.com