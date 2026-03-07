Il centro commerciale Simonetti Via libera tra le polemiche | Ognuno risponda del proprio voto

La giunta Parcaroli ha approvato il progetto per il centro commerciale di Piediripa, suscitando molte discussioni. La decisione ha diviso le opinioni tra chi sostiene che porterà benefici e chi invece si oppone per altre ragioni. La questione è ora al centro di un acceso confronto pubblico, con diverse posizioni che si contrappongono. Ogni parte chiede ora responsabilità sui propri punti di vista.

Il via libera della giunta Parcaroli al vecchio progetto per il centro commerciale di Piediripa accende il dibattito. Ecco cosa ne pensano coloro che l’anno scorso avevano bocciato la delibera sul nuovo piano. "La mia posizione sul progetto Simonetti è stata da sempre coerente e chiara – dichiara il consigliere di maggioranza (FdI) Andrea Blarasin –. Il progetto approvato ora in giunta è l’attuazione di una delibera della giunta Carancini e del Partito Democratico che, anche se oggi mostra indignazione di facciata, resta il primo responsabile dell’impianto amministrativo da cui discende questo procedimento. Per quanto riguarda il voto in giunta di questa settimana, ciascun amministratore è responsabile davanti ai cittadini delle proprie scelte e dei propri voti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centro commerciale Simonetti. Via libera tra le polemiche: "Ognuno risponda del proprio voto" Nelle pagelle c’è poco da salvare. Le Aquile ormai in caduta libera. Tra i peggiori proprio DonadoniRADUNOVIC 6: non è decisivo come a Bari, anche se in occasione del terzo gol laziale, poi annullato, è protagonista di due ottime parate. Pakistan, incendio in un centro commerciale di Karachi: i soccorsi tra le macerieI vigili del fuoco della città portuale di Karachi, nel sud del Pakistan, sono al lavoro su un incendio divampato durante la notte in un centro... Aggiornamenti e notizie su Il centro commerciale Simonetti Via.... Temi più discussi: Il centro commerciale Simonetti. Via libera al vecchio progetto: In arrivo trecento posti di lavoro; Centro commerciale Simonetti, si ritorna al passato: la giunta approva il progetto del 2010; Nuovo centro commerciale, Simonetti ringrazia il Comune di Macerata: Un’accelerazione coraggiosa; Si della giunta comunale al Centro commerciale a Piediripa, ridotte le volumetrie. Il centro commerciale Simonetti. Via libera al vecchio progetto: In arrivo trecento posti di lavoroDisco verde della giunta al piano originario, dopo lo stop del consiglio comunale: volumetria ridotta. L’imprenditore civitanovese: Faremo delle rotatorie, sto già dialogando con le aziende che si in ... ilrestodelcarlino.it Nuovo centro commerciale, Simonetti ringrazia il Comune di Macerata: «Un’accelerazione coraggiosa»MACERATA Il giorno dopo l’adozione della delibera di giunta che segna l’avvio della procedura di adozione del piano di lottizzazione per ... msn.com Nuovo centro commerciale, Simonetti ringrazia il Comune di Macerata: «Un’accelerazione coraggiosa» - facebook.com facebook