Il calcio in tempi di guerra continua a essere uno degli svaghi preferiti, nonostante le tensioni e le difficoltà. In una partita recente, si è osservato come i tifosi desiderino vedere una squadra vincente e l’altra sconfitta, senza considerare le modalità con cui si ottengono i risultati. Questi eventi si svolgono in un clima di grande attesa e passione, che non si ferma nemmeno di fronte alle complicazioni del momento.

Roma, 7 mar – “La gente vuole vedere una squadra vittoriosa e l’altra umiliata. Dimentica che la vittoria ottenuta barando o grazie all’intervento della folla non ha alcun valore. Anche quando gli spettatori non intervengono fisicamente, essi cercano di influenzare l’incontro incoraggiando la propria squadra e demoralizzando i giocatori avversari con fischi e insulti. Lo sport serio non ha niente a che fare con il fair play. È un miscuglio di odio, gelosia, vanagloria, inosservanza di ogni regola e piacere sadistico di assistere a manifestazioni di violenza: in altre parole è la guerra senza i proiettili”. Così si esprimeva George Orwell nel 1945 in un articolo dal titolo The Sporting Spirit, parlando del calcio come imitazione della guerra. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

