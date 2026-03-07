Il braciere si è riacceso iniziate le Paralimpiadi | folla all' Arco della Pace

Le Paralimpiadi sono iniziate a Milano con una cerimonia all'Arco della Pace, dove migliaia di persone si sono radunate per assistere all’accensione del braciere. Contemporaneamente, a Verona si sono svolti i festeggiamenti di apertura dei Giochi paralimpici invernali. La folla presente all’evento milanese ha seguito con attenzione l’evento, creando un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione.

Le paralimpiadi a Milano sono iniziate. In migliaia venerdì sera si sono radunati all'Arco della Pace, per assistere all'accensione del braciere, mentre a Verona si svolgeva la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali. Coreografie di luce, colori e smartphone alla mano: come già avvenuto un mese fa - lo scorso 6 febbraio con l'inizio delle olimpiadi invernali - i riflettori del mondo sono stati di nuovo puntati su Milano. “Oggi l'Italia è ancora una volta al centro della storia Paralimpica, mentre celebriamo i 50 anni dei Giochi Paralimpici Invernali”, ha dichiarato Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

